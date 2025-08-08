18:51  08 серпня
У Херсоні окупанти атакували дроном дитину
17:12  08 серпня
Перешкоджав мобілізації: "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині
15:39  08 серпня
На Закарпатті прикордонника затримали під час одержання хабаря
08 серпня 2025, 21:47

Фіктивна робота та бронювання від мобілізації: у Харкові на схемі викрили директора наркологічного медзакладу

08 серпня 2025, 21:47
Фото: Нацполіція
Директор та старша медична сестра робили так, що зарплату нараховували на тих людей, які фактично в закладі не працювали. При цьому були також чоловіки, які просто хотіли отримати бронювання від мобілізації

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, у Харкові директор та старша медсестра лікарні вносили до штату осіб, які насправді не виходили на роботу та не виконували жодних посадових обов’язків. Зокрема, це була підлегла фігурантки, яка була вагітна: їй начальство запропонувало залишатися вдома, але зберегти офіційне місце роботу та зарплату. Згодом до списку додали ще трьох знайомих.

При цьому директор оформив на роботу ще двох чоловіків. Ті хотіли отримати відстрочку від мобілізації. Відомо, що медсестра складала табелі обліку робочого часу, а керівник без додаткової перевірки підписував.

Внаслідок цього бюджет втратив понад мільйон гривень. Директор визнав свою провину та почав відшкодовувати збитки.

Нагадаємо, раніше на Черкащині викрили жінку, яка обіцяла чоловіку вплинути на ТЦК. Вона планувала зробити документи, які свідчать про нібито приналежність до релігійної організації, а також дозвільні документи територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які нададуть йому право виїхати за кордон.

працевлаштування розкрадання Харків
