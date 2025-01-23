Сколько украинцев погибли в ДТП в 2024 году: полиция обнародовала статистику

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В 2024 году в Украине произошло 25 781 дорожно-транспортное происшествие. Всего за год дорожные аварии унесли жизни 3202 человек, более 32 тысяч человек были травмированы

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Белошицкий, передает RegioNews.

Основной причиной аварий стало превышение скорости – 39% всех дорожных аварий с тяжелыми последствиями. Часто причиной ДТП становились нарушения правил маневрирования или проезда перекрестков.

Также известно, что в течение года тысяча ДТП произошли из-за нахождения водителей в состоянии опьянения. В таких авариях погибли 110 человек, 1302 – были травмированы.

В течение года было зафиксировано более 4,5 тысячи ДТП, в которых погибли или пострадали дети. В течение года в ДТП погибли 180 детей, а 5225 были травмированы.

Напомним, в Ровенской области водитель автомобиля Dacia сбил на переходе женщину с ребенком. Одномесячный младенец погиб.

Ранее суд вынес приговор военному за пьяное ДТП в Ровно, в котором погибла работница ТЦК.