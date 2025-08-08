Фото: Нацполіція

У Харківській області підбили підсумки роботи екстреної медичної допомоги за липень. Стало відомо, з яких причин найчастіше викликали медиків

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За даними медиків, до лікарень госпіталізували 14 174 людини за минулий місяць. При цьому гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST зафіксовано у 151 пацієнта, із них 147 шпиталізовані для проведення стентування. Зокрема, без елевації сегмента ST зафіксували 511 випадків.

Гострий мозковий інсульт медики реєстрували 1 102 рази. При цьому 204 разів медиків викликали через ДТП. Згідно зі статистикою, за липень 2025 року 448 жителів Харківської області отримали травми в аваріях.

Нагадаємо, протягом минулого року в Україні сталось понад 4,5 тисячі аварій, в якій загинули або постраждали діти. Зазначалось, що внаслідок аварій загинуло 180 дітей, а 5 225 були травмовані.