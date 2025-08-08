06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
03:15  08 серпня
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
02:20  08 серпня
У Запоріжжі розповіли про наслідки пожежі в заповіднику "Хортиця"
08 серпня 2025, 01:50

Понад 400 людей на Харківщині лише за місяць травмувались у ДТП

08 серпня 2025, 01:50
Фото: Нацполіція
У Харківській області підбили підсумки роботи екстреної медичної допомоги за липень. Стало відомо, з яких причин найчастіше викликали медиків

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За даними медиків, до лікарень госпіталізували 14 174 людини за минулий місяць. При цьому гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST зафіксовано у 151 пацієнта, із них 147 шпиталізовані для проведення стентування. Зокрема, без елевації сегмента ST зафіксували 511 випадків.

Гострий мозковий інсульт медики реєстрували 1 102 рази. При цьому 204 разів медиків викликали через ДТП. Згідно зі статистикою, за липень 2025 року 448 жителів Харківської області отримали травми в аваріях.

Нагадаємо, протягом минулого року в Україні сталось понад 4,5 тисячі аварій, в якій загинули або постраждали діти. Зазначалось, що внаслідок аварій загинуло 180 дітей, а 5 225 були травмовані.

06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
