Під час робочої наради за участі начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова та керівників громад області розглянули ключові питання розвитку регіону. Захід відбувся за участі Віцепрем'єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олексія Кулеби.

За ініціативи Президента України наразі опрацьовується довгострокова програма допомоги прифронтовим регіонам. Як повідомив Олексій Кулеба, цього року Уряд передбачив для Харківської області понад 6 мільярдів гривень. Зокрема, майже 600 мільйонів гривень дотацій спрямовано на підтримку прифронтових громад - для облаштування укриттів, закупівлі техніки, аварійного ремонту об'єктів та стабілізації критичної інфраструктури.

Під час робочої наради в Харкові обговорили важливі питання підтримки громад і розвитку інфраструктури

За сприяння Харківської ОВА в межах "Програми відновлення України ІІІ" реалізується низка проєктів на суму майже 522 мільйони гривень. Частина з них передбачає резервне енергозабезпечення громад, інша - оновлення систем водопостачання та каналізації. Такі ініціативи мають забезпечити стійкість важливих об'єктів у разі перебоїв або пошкоджень.

Обговорення фінансування критичної інфраструктури та соціальних проєктів регіону

Окрему увагу приділили житлу для внутрішньо переміщених осіб, розвитку медичної та реабілітаційної інфраструктури, створенню дитячих хабів і покращенню транспортного сполучення. Також йшлося про необхідність пришвидшення роботи комісій із фіксації пошкодженого житла та призначення виплат за програмою єВідновлення. За підтримки Харківської ОВА кількість таких комісій планують розширити.

На нараді в Харківській ОВА обговорюють підтримку прифронтових громад

Серед інших питань - фінансова стійкість підприємств критичної інфраструктури, коригування тарифної політики у сфері теплопостачання та додаткова підтримка для ОСББ.

Нагадаємо, раніше Харківська обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з американським штатом Огайо. Документ заклав основу для стратегічної взаємодії у ключових напрямах відновлення та підтримки регіону.