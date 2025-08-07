12:43  07 серпня
У Черкасах із МакДональдса винесли пораненого на ношах
09:57  07 серпня
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
08:12  07 серпня
В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику
07 серпня 2025, 17:03

На Харківщині обговорили нові механізми підтримки бізнесу в умовах війни

07 серпня 2025, 17:03
Фото: Харківська обласна військова адміністрація
Серед головних тем - підтримка бізнесу, модернізація інфраструктури, посилення безпеки та розвиток соціальних послуг

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

Під час робочої наради за участі начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова та керівників громад області розглянули ключові питання розвитку регіону. Захід відбувся за участі Віцепрем'єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олексія Кулеби.

За ініціативи Президента України наразі опрацьовується довгострокова програма допомоги прифронтовим регіонам. Як повідомив Олексій Кулеба, цього року Уряд передбачив для Харківської області понад 6 мільярдів гривень. Зокрема, майже 600 мільйонів гривень дотацій спрямовано на підтримку прифронтових громад - для облаштування укриттів, закупівлі техніки, аварійного ремонту об'єктів та стабілізації критичної інфраструктури.

Під час робочої наради в Харкові обговорили важливі питання підтримки громад і розвитку інфраструктури

За сприяння Харківської ОВА в межах "Програми відновлення України ІІІ" реалізується низка проєктів на суму майже 522 мільйони гривень. Частина з них передбачає резервне енергозабезпечення громад, інша - оновлення систем водопостачання та каналізації. Такі ініціативи мають забезпечити стійкість важливих об'єктів у разі перебоїв або пошкоджень.

Обговорення фінансування критичної інфраструктури та соціальних проєктів регіону

Окрему увагу приділили житлу для внутрішньо переміщених осіб, розвитку медичної та реабілітаційної інфраструктури, створенню дитячих хабів і покращенню транспортного сполучення. Також йшлося про необхідність пришвидшення роботи комісій із фіксації пошкодженого житла та призначення виплат за програмою єВідновлення. За підтримки Харківської ОВА кількість таких комісій планують розширити.

На нараді в Харківській ОВА обговорюють підтримку прифронтових громад

Серед інших питань - фінансова стійкість підприємств критичної інфраструктури, коригування тарифної політики у сфері теплопостачання та додаткова підтримка для ОСББ.

Нагадаємо, раніше Харківська обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з американським штатом Огайо. Документ заклав основу для стратегічної взаємодії у ключових напрямах відновлення та підтримки регіону.

Понад 19 тисяч гривень від міжнародних партнерів отримають родини з Харківщини на купівлю твердого палива на прийдешню зиму
07 серпня 2025, 16:38
Прифронтова Куп'янщина знайшла 12 партнерів в Україні та за кордоном для спільних проєктів
07 серпня 2025, 14:56
Нове партнерство зі США: Харківщина розширює міжнародну співпрацю
07 серпня 2025, 13:26
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
На Одещині попрощалися з поліцейським, якого застрелили 5 серпня
07 серпня 2025, 18:11
Харківщина долучається до держпрограми компенсації відсотків за кредитами на енергоефективність
07 серпня 2025, 18:01
На Закарпатті затримали групу, яка намагалася переправити людей до Румунії гірським маршрутом
07 серпня 2025, 17:35
На Одещині поліцейські розслідують обставини катування підлітка
07 серпня 2025, 17:29
Експосадовиця Одеської міської ради приховала в деклараціях понад 9 млн грн
07 серпня 2025, 16:56
На Вінниччині посадовця підозрюють у приховуванні в декларації майна на 3,8 млн грн
07 серпня 2025, 16:45
Понад 19 тисяч гривень від міжнародних партнерів отримають родини з Харківщини на купівлю твердого палива на прийдешню зиму
07 серпня 2025, 16:38
У Києві за розбещення 13-річної дівчини чоловік отримав 15 років тюрми
07 серпня 2025, 16:32
На Одещині жінка вбила чоловіка, а замість в’язниці хоче піти на фронт
07 серпня 2025, 16:31
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
