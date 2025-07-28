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28 июля 2025, 13:41

Харьковщина - среди лидеров по привлечению грантов на открытие бизнеса в общинах

28 июля 2025, 13:41
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иллюстративное фото: из открытых источников
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1027 предприятий получили более 5,1 млрд грн государственной поддержки на модернизацию производства и новое оборудование

Как передает RegioNews, об этом в Фейсбуке сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

"1027 предприятий из разных уголков Украины получили более 5,1 млрд грн государственной поддержки на модернизацию производства и новое оборудование. Это результат трехлетней работы программы "Гранты для перерабатывающих предприятий" – составляющей политики развития украинских производителей. Сделано в Украине", - сообщил министр.

Гранты – до 8 млн грн – чаще получали производители:

  • пищевой продукции,
  • мебели,
  • метизов,
  • товаров из древесины,
  • полиграфии,
  • текстиля.

Активнее всего программой пользовались предприятия столицы, Днепропетровской, Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской и Винницкой областей.

Напомним, грант предоставляется на условиях софинансирования 50% на 50%. Требуется создать от 5 рабочих мест и за 3 года уплатить налоги объемом не менее суммы гранта.

Как сообщалось, при поддержке Харьковской ОВА производитель пищевых продуктов из Харьковщины получил грант на полмиллиона гривен. Речь идет о предприятии "Лизогубовское лакомство".

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