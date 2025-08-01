Подготовка к зиме на Харьковщине: как область готовится к холодам в военное время

фото: Харьковская ОВА

Харьковская область активно готовится к осенне-зимнему периоду, чтобы обеспечить жителей всем необходимым в сложных условиях военного положения

Об этом сообщила Харьковская ОВА, передает RegioNews.

По поручению начальника военной администрации Олега Синегубова его заместитель Евгений Иванов принял участие в заседании команды Управления ООН по координации гуманитарных дел. Во время встречи основное внимание было уделено подготовке региона к осенне-зимнему периоду и эффективному реагированию на гуманитарные вызовы в условиях военного положения.

В рамках подготовки обсудили:

обеспечение населения теплым жильем,

непродовольственными товарами,

водой,

продуктами питания,

медицинскими услугами,

гигиеническими средствами,

финансовой помощью,

топливной древесиной.

По предварительным оценкам, около 65 тысяч домохозяйств Харьковской области нуждаются в дровах или средствах для их приобретения. Идет верификация потенциальных получателей помощи, определяются объемы и приоритетность поставок.

Кроме того, особое внимание уделили целевой финансовой помощи для лиц с инвалидностью, малообеспеченных жителей прифронтовых территорий, эвакуированных и тех, чьи дома были повреждены или разрушены в результате боевых действий.

С начала года, при содействии Харьковской ОВА, более 51 тысячи жителей Харьковщины уже получили такую поддержку на общую сумму более 500 миллионов гривен.

Напомним, на Харьковщине открыли современную амбулаторию с доступом для людей с инвалидностью. Медучреждение обновили с учетом принципов безбарьерности. Это позволяет беспрепятственно получать медицинские услуги всем категориям пациентов — в частности, людям с инвалидностью, ветеранам и маломобильным гражданам.