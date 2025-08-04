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04 августа 2025, 21:55

Обстрелы, взрывы, военная техника: россияне навредили экологии Харьковщины более чем на 500 миллиардов гривен

04 августа 2025, 21:55
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Фото: Генштаб ВСУ
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Экологи подсчитали, как россияне навредили экологии в Харьковской области. Больше всего пострадали земельные ресурсы

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

С начала полномасштабной войны российская агрессия привела к загрязнению воздуха, грунтов и воды Харьковщины. Экологический ущерб в целом превысил 527 миллиардов гривен.

Больше всего пострадали земельные ресурсы. В результате артиллерийских обстрелов, взрывов и техники оккупантов уничтожено или загрязнено более 7,5 миллиона квадратных метров грунта. Это около 516,7 млрд убытков.

Что касается воздуха, то из-за массовых пожаров, взрывов снарядов и ракет в атмосферу попало более 548 тысяч тонн вредных веществ. Ущерб составляет 3,9 миллиарда гривен.

В частности, в водоемы Харьковской области попало 86 тонн загрязняющих веществ, а объем самовольного водозабора составил более 482 миллионов кубометров. Ущерб составляет 7,3 миллиарда гривен.

Напомним, в прифронтовых линиях и на побережье Днепра в захваченной части Запорожской области россияне специально затапливают поля, чтобы попытаться усложнить движение украинской техники. Это, в частности, делает невозможным ведение сельского хозяйства.

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