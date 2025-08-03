В Запорожье россияне накрыли огнем спасателей
В Запорожской области российские оккупанты атаковали украинских спасателей. Это случилось, когда тушили пожар
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
В прифронтовом Гуляйполе спасатели попали под огонь россиян. Это произошло, когда они тушили пожар автомобиля в городе. Обстрелом был поврежден пожарно-спасательный автомобиль.
"К счастью, личный состав не пострадал", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, ранее россияне атаковали Николаевскую область. В результате обстрела врага повреждены частные жилые дома. Известно, что семь местных жителей пострадали.
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