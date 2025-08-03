Фото: ГСЧС

В Запорожской области российские оккупанты атаковали украинских спасателей. Это случилось, когда тушили пожар

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В прифронтовом Гуляйполе спасатели попали под огонь россиян. Это произошло, когда они тушили пожар автомобиля в городе. Обстрелом был поврежден пожарно-спасательный автомобиль.

"К счастью, личный состав не пострадал", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее россияне атаковали Николаевскую область. В результате обстрела врага повреждены частные жилые дома. Известно, что семь местных жителей пострадали.