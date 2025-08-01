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Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Олега Синегубова, вечером 1 августа российские войска атаковали Харьков дроном типа "Молния". Среди пострадавших трое детей: 5-месячный младенец, 9-летний и 10-летний мальчики.

Известно, что вражеский дрон попал в дерево. В результате атаки повредились окна многоэтажного жилого дома.

В общей сложности пострадали 11 человек. Пятеро из них находятся под наблюдением врачей, в том числе двое детей.

Напомним, что в ночь на 31 июля россияне атаковали столицу ракетами и беспилотниками. Один из вражеских ударов пришелся по жилой многоэтажке в Святошинском районе – разрушен целый подъезд. Известно о 31 погибшем в Киеве, среди которых пятеро детей. Младшему всего 2 года.