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01 августа 2025, 23:30

Россияне ударили по Харькову: среди пострадавших 5-месячный младенец

01 августа 2025, 23:30
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Иллюстративное фото
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Российские оккупанты ударили по Харькову дроном. Среди пострадавших есть дети

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Олега Синегубова, вечером 1 августа российские войска атаковали Харьков дроном типа "Молния". Среди пострадавших трое детей: 5-месячный младенец, 9-летний и 10-летний мальчики.

Известно, что вражеский дрон попал в дерево. В результате атаки повредились окна многоэтажного жилого дома.

В общей сложности пострадали 11 человек. Пятеро из них находятся под наблюдением врачей, в том числе двое детей.

Напомним, что в ночь на 31 июля россияне атаковали столицу ракетами и беспилотниками. Один из вражеских ударов пришелся по жилой многоэтажке в Святошинском районе – разрушен целый подъезд. Известно о 31 погибшем в Киеве, среди которых пятеро детей. Младшему всего 2 года.

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