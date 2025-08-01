Росіяни вдарили по Харкову: серед постраждалих 5-місячне немовля
Російські окупанти вдарили по Харкову дроном. Серед постраждалих є діти
Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Олега Синєгубова, увечері 1 серпня російські війська атакували Харків дроном типу "Молнія". Серед постраждалих троє дітей: 5-місячне немовля, 9-річний та 10-річний хлопчики.
Відомо, що ворожий дрон влучив у дерево. Внаслідок атаки пошкодились вікна багатоповерхового житлового будинку.
Загалом постраждало 11 людей. П'ятеро з них знаходяться під наглядом лікарів, серед них двоє дітей.
Нагадаємо, що в ніч на 31 липня росіяни атакували столицю ракетами та безпілотниками. Один із ворожих ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці у Святошинському районі — зруйновано цілий під'їзд. Відомо про 31 загиблого в Києві, серед яких п'ятеро дітей. Наймолодшому лише 2 роки.