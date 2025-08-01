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01 серпня 2025, 23:30

Росіяни вдарили по Харкову: серед постраждалих 5-місячне немовля

01 серпня 2025, 23:30
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Ілюстративне фото
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Російські окупанти вдарили по Харкову дроном. Серед постраждалих є діти

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олега Синєгубова, увечері 1 серпня російські війська атакували Харків дроном типу "Молнія". Серед постраждалих троє дітей: 5-місячне немовля, 9-річний та 10-річний хлопчики.

Відомо, що ворожий дрон влучив у дерево. Внаслідок атаки пошкодились вікна багатоповерхового житлового будинку.

Загалом постраждало 11 людей. П'ятеро з них знаходяться під наглядом лікарів, серед них двоє дітей.

Нагадаємо, що в ніч на 31 липня росіяни атакували столицю ракетами та безпілотниками. Один із ворожих ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці у Святошинському районі — зруйновано цілий під'їзд. Відомо про 31 загиблого в Києві, серед яких п'ятеро дітей. Наймолодшому лише 2 роки.

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