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31 июля 2025, 18:43

На Днепропетровщине десяткам вражеских ударов подвергся Никопольский район: в ОВА показали последствия

31 июля 2025, 18:43
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Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
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В течение дня Никопольский район испытал около десяти обстрелов со стороны российских сил

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Враг использовал беспилотные летательные аппараты FPV и артиллерию. Под огонь попали районный центр и громады Марганецкая, Красногригорьевская, Мировская и Покровская.

В результате обстрелов повреждены три частных жилых дома, газопровод и линии электропередач. Кроме того, загорелись хозяйственная постройка и сухая трава на прилегающих территориях.

Обстрелы коснулись нескольких громад Никопольского района

К счастью, обошлось без жертв и травмированных среди гражданского населения. Работы по ликвидации последствий продолжаются, местные власти и службы реагируют на вызовы для восстановления поврежденной инфраструктуры.

Повреждены частные дома и газопровод

Напомним о массированной атаке на Днепропетровщину: ПВО сбила 15 дронов. Ночью Днепропетровщину массированно атаковали российские ударные дроны.

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Днепропетровская область Никопольщина артиллерия повреждения обстрелы FPV-дрон
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