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29 июля 2025, 14:46

На Харьковщине открыли современную амбулаторию с доступом для людей с инвалидностью

29 июля 2025, 14:46
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фото: Харьковская ОВА
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В городе Дергачи на Харьковщине завершили капитальную реконструкцию амбулатории общей практики семейной медицины

Об этом сообщила Харьковская ОВА, передает RegioNews.

Медучреждение обновили с учетом принципов безбарьерности. Это позволяет беспрепятственно получать медицинские услуги всем категориям пациентов — в частности, людям с инвалидностью, ветеранам и маломобильным гражданам.

Проект был реализован при содействии Харьковской областной военной администрации в рамках государственной политики безбарьерности.

"Восстановление амбулатории в Дергачах - пример того, какими должны быть современные медицинские учреждения: безопасными, доступными и функциональными для всех без исключения. Мы продолжаем создавать инфраструктуру, где каждый житель - ветеран, переселенец или маломобильное лицо - будет гарантирован доступ к качественным медицинским услугам", - заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Новая амбулатория обслуживает более 14 тысяч пациентов. В заведении работают девять семейных врачей и одиннадцать медсестер. После реконструкции помещение стало двухэтажным, его площадь – более 500 кв. метров.

В рамках восстановления заведение полностью адаптировано к нуждам маломобильных групп населения. Здесь обустроили пандусы, широкие проемы двери, лифт-подъемник, доступные санузлы, контактную плитку, а также таблички со шрифтом Брайля.

"После обновления амбулатория стала светлой, просторной и удобной для пациентов с особыми потребностями", - отметила директор Центра первичной медицинской помощи Мария Хвисюк.

Обновленная инфраструктура позволяет пациентам самостоятельно передвигаться без посторонней помощи. Это особенно важно для ветеранов войны и людей с инвалидностью.

"Если бы не подъемник, для меня второго этажа просто не существовало бы. А теперь могу добраться до любого кабинета самостоятельно. Это - свобода", - говорит ветеран Дмитрий Шептуха.

Следовательно, на Харьковщине продолжается внедрение политики безбарьерности, которая обеспечивает равный доступ к услугам — независимо от возраста, физического состояния или жизненных обстоятельств.

Напомним, в селе Рокитное Нововодолажской общины, что в Харьковской области заработала новая модульная амбулатория. Она будет обслуживать более 1500 человек — жителей двух сел, а также более 500 внутренне перемещенных лиц, в том числе 112 детей.

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Харьковская область реконструкция Харьковская ОВА медучреждения безбарьерность люди с инвалидностью
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