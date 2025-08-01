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01 серпня 2025, 14:57

Підготовка до зими на Харківщині: як область готується до холодів у воєнний час

01 серпня 2025, 14:57
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фото: Харківська ОВА
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Харківська область активно готується до осінньо-зимового періоду, щоб забезпечити мешканців усім необхідним у складних умовах воєнного стану

Про це повідомила Харківська ОВА, передає RegioNews.

За дорученням начальника військової адміністрації Олега Синєгубова, його заступник Євген Іванов взяв участь у засіданні команди Управління ООН із координації гуманітарних справ. Під час зустрічі основна увага була зосереджена на підготовці регіону до осінньо-зимового періоду та ефективному реагуванню на гуманітарні виклики в умовах воєнного стану.

В рамках підготовки обговорили:

  • забезпечення населення теплим житлом,
  • непродовольчими товарами,
  • водою,
  • продуктами харчування,
  • медичними послугами,
  • гігієнічними засобами,
  • фінансовою допомогою,
  • паливною деревиною.

За попередніми оцінками, близько 65 тисяч домогосподарств Харківської області потребують дров або коштів для їх придбання. Триває верифікація потенційних отримувачів допомоги, визначаються обсяги та пріоритетність постачання.

Окрім того, особливу увагу приділили цільовій фінансовій допомозі для осіб з інвалідністю, малозабезпечених мешканців прифронтових територій, евакуйованих та тих, чиї домівки були пошкоджені або зруйновані внаслідок бойових дій.

Від початку року, за сприяння Харківської ОВА, понад 51 тисяча жителів Харківщини вже отримали таку підтримку на загальну суму понад 500 мільйонів гривень.

Нагадаємо, на Харківщині відкрили сучасну амбулаторію з доступом для людей з інвалідністю. Медзаклад оновили з урахуванням принципів безбар'єрності. Це дозволяє без перешкод отримувати медичні послуги всім категоріям пацієнтів — зокрема людям з інвалідністю, ветеранам і маломобільним громадянам.

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ООН гуманітарна допомога Харківська область воєнний стан Харківська ОВА підтримка осінньо-зимовий період
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