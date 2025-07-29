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29 июля 2025, 16:10

На Харьковщине усиливают поддержку ветеранов и семей военных

29 июля 2025, 16:10
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фото: Харьковская ОВА
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В Изюмском районе при содействии Харьковской областной военной администрации состоялась рабочая встреча в рамках акции "Забота рядом". В мероприятии приняли участие ветераны, члены их семей, представители органов местного самоуправления, социальных служб и специалисты по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц

Об этом сообщила Харьковская ОВА, передает RegioNews.

Как отметила заместитель начальника администрации Вита Ковальская, подобные встречи помогают совершенствовать Комплексную программу поддержки и более эффективно реагировать на запросы общества.

"Рабочие встречи с участниками боевых действий и их семьями имеют большое значение, поскольку с их помощью происходит усовершенствование и расширение Комплексной Программы поддержки Защитников и Защитниц и членов их семей.", - подчеркнула чиновница.

По данным Единого государственного реестра ветеранов войны, в общинах Изюмского района зарегистрировано более 4,2 тысяч ветеранов, из них 624 человека — члены семей погибших Защитников и Защитниц.

Во время мероприятия обсудили:

  • социальная защита и поддержка семей;
  • психологическую и юридическую помощь;
  • вопросы пенсионного обеспечения;
  • обучение и трудоустройство ветеранов;
  • поддержку семей военных, пропавших без вести или пленных.

Участники также ознакомились с мероприятиями, реализуемыми в общинах Харьковщины в рамках Комплексной программы поддержки Защитников и Защитниц Украины, а также соответствующих местных инициатив. Все желающие могли получить индивидуальные консультации и оставить обращение.

Напомним, Харьковская ОВА продолжает работу по трудоустройству ветеранов. На сегодня в общинах области работает более 70 специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц.

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ветераны трудоустройство Харьковская область Харьковская ОВА семья поддержка военнослужащие
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