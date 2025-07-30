На Харьковщине создадут Мемориальный комплекс павшим Защитникам и Защитницам Украины

иллюстративное фото: Думка

Харьковская ОВА объявила прием авторских идей и концептуальных решений для создания Мемориального комплекса, посвященного памяти Защитников и Защитниц, отдавших жизнь за независимость и свободу Украины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной военной администрации.

Цель инициативы – чествование героев, формирование пространства национальной памяти и создание достойного символа благодарности общества.

К участию приглашают:

физических лиц;

юридических лиц;

творческие коллективы;

архитекторов, художников, дизайнеров;

представителей общественных организаций и инициатив.

Представление должно содержать:

заявление в произвольной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества;

контактный телефон;

электронную почту.

Авторское предложение должно включать:

концептуальное описание мемориального комплекса (формат, мысль, миссия);

объяснение заложенных символов и смыслов;

визуальные материалы (эскизы, коллажи, 3D-визуализации) в форматах PDF или JPG;

видеопрезентацию (при наличии);

по желанию – дополнительные элементы или пояснения.

Предложения можно представить до 15 августа 2025 года.

Контакты для отправки материалов:

Электронная почта: uprveterans@kharkivoda.gov.ua.

Телефон для справок: +38 (057) 752-09-06.

Отмечается, что Харьковская ОВА с глубоким уважением относится к инициативам и мнениям общественности и с нетерпением ожидает активное участие жителей области, представителей творческих профессий и общественных сообществ в формировании концепции Мемориального комплекса в честь павших Защитников и Защитниц Украины.

"Совместными усилиями создаем пространство, которое достойно почтит память героев и станет символом нашей благодарности и единства", - подчеркнули представители власти.