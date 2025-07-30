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30 июля 2025, 13:45

На Харьковщине создадут Мемориальный комплекс павшим Защитникам и Защитницам Украины

30 июля 2025, 13:45
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иллюстративное фото: Думка
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Харьковская ОВА объявила прием авторских идей и концептуальных решений для создания Мемориального комплекса, посвященного памяти Защитников и Защитниц, отдавших жизнь за независимость и свободу Украины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной военной администрации.

Цель инициативы – чествование героев, формирование пространства национальной памяти и создание достойного символа благодарности общества.

К участию приглашают:

  • физических лиц;
  • юридических лиц;
  • творческие коллективы;
  • архитекторов, художников, дизайнеров;
  • представителей общественных организаций и инициатив.

Представление должно содержать:

  • заявление в произвольной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества;
  • контактный телефон;
  • электронную почту.

Авторское предложение должно включать:

  • концептуальное описание мемориального комплекса (формат, мысль, миссия);
  • объяснение заложенных символов и смыслов;
  • визуальные материалы (эскизы, коллажи, 3D-визуализации) в форматах PDF или JPG;
  • видеопрезентацию (при наличии);
  • по желанию – дополнительные элементы или пояснения.

Предложения можно представить до 15 августа 2025 года.

Контакты для отправки материалов:

Электронная почта: uprveterans@kharkivoda.gov.ua.

Телефон для справок: +38 (057) 752-09-06.

Отмечается, что Харьковская ОВА с глубоким уважением относится к инициативам и мнениям общественности и с нетерпением ожидает активное участие жителей области, представителей творческих профессий и общественных сообществ в формировании концепции Мемориального комплекса в честь павших Защитников и Защитниц Украины.

"Совместными усилиями создаем пространство, которое достойно почтит память героев и станет символом нашей благодарности и единства", - подчеркнули представители власти.

Напомним, на днях пограничники из общин Харьковщины получили партию дронов от американских волонтеров Грега Холта и Райана Уорнера. Передача состоялась при содействии Харьковской ОВА.

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