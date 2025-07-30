На Харьковщине создадут Мемориальный комплекс павшим Защитникам и Защитницам Украины
Харьковская ОВА объявила прием авторских идей и концептуальных решений для создания Мемориального комплекса, посвященного памяти Защитников и Защитниц, отдавших жизнь за независимость и свободу Украины
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной военной администрации.
Цель инициативы – чествование героев, формирование пространства национальной памяти и создание достойного символа благодарности общества.
К участию приглашают:
- физических лиц;
- юридических лиц;
- творческие коллективы;
- архитекторов, художников, дизайнеров;
- представителей общественных организаций и инициатив.
Представление должно содержать:
- заявление в произвольной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества;
- контактный телефон;
- электронную почту.
Авторское предложение должно включать:
- концептуальное описание мемориального комплекса (формат, мысль, миссия);
- объяснение заложенных символов и смыслов;
- визуальные материалы (эскизы, коллажи, 3D-визуализации) в форматах PDF или JPG;
- видеопрезентацию (при наличии);
- по желанию – дополнительные элементы или пояснения.
Предложения можно представить до 15 августа 2025 года.
Контакты для отправки материалов:
Электронная почта: uprveterans@kharkivoda.gov.ua.
Телефон для справок: +38 (057) 752-09-06.
Отмечается, что Харьковская ОВА с глубоким уважением относится к инициативам и мнениям общественности и с нетерпением ожидает активное участие жителей области, представителей творческих профессий и общественных сообществ в формировании концепции Мемориального комплекса в честь павших Защитников и Защитниц Украины.
"Совместными усилиями создаем пространство, которое достойно почтит память героев и станет символом нашей благодарности и единства", - подчеркнули представители власти.
Напомним, на днях пограничники из общин Харьковщины получили партию дронов от американских волонтеров Грега Холта и Райана Уорнера. Передача состоялась при содействии Харьковской ОВА.