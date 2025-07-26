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Об этом сообщает Харьковская областная администрация, передает Regionews.

Сейчас в Харьковской области функционирует 21 заведение высшего образования. Все они повреждены в результате российских обстрелов. 18255 студентов учатся в дистанционном режиме. На очном формате 6260 студентов, а в смешанном формате научатся 51485 студентов. Сейчас идет работа по обустройству укрытий и безопасных сред.

"Укрепление и развитие высшей школы одна из приоритетных задач, поставленная Президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсудили программу поддержки университетов на прифронтовых территориях. Первая сумма, привлеченная Министерством образования и науки Украины, составляет 300 миллионов гривен. В ее рамках предполагается финансовая поддержка ЗВО в Харьковской, Сумской и Запорожской областях. В дальнейшем приложение будет расширяться на другие прифронтовые регионы. В рамках программы будет создана новая образовательная инфраструктура, которая обеспечит условия для очного обучения. Также работаем над проектом помощи заведениям высшего образования в обустройстве безопасных сред на местах", - говорит министр образования Оксен Лесной.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, требованием сегодняшнего дня является увеличение сети укрытий в учреждениях высшего образования.

"Лишь при наличии безопасной среды сможем мотивировать абитуриентов поступать в наши ведущие учебные заведения. В том числе и иностранные студенты. Также обсуждаем с ректорами механизмы льготного поступления на региональном уровне. По этим направлениям важна межведомственная работа. Ведь при таких условиях сможем обучать специалистов всех необходимых инженерно-технических специальностей. региона и поддержку образовательных инициатив. Прилагаем все усилия, чтобы образование на Харьковщине оставалось доступным, качественным и безопасным", - говорит председатель ОВА.

До конца 2025 года в Харьковской области планируется построить 38 укрытий. Это позволит организовать офлайн-обучение для более чем 40 тысяч учащихся. Речь идет также о заведениях общего среднего образования.

Напомним, ранее в рамках акции "Забота рядом" в Валковской общине состоялась встреча с участием ветеранов, членов их семей, представителей органов местного самоуправления, социальных служб и специалисты по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.