Фото: Харьковская областная военная администрация

Во время заседания рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" при Харьковской областной военной администрации обсудили ключевые инфраструктурные проекты, которые реализуются в общинах Харьковского и Богодуховского районов

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

В совещании приняли участие представители местных властей, военных администраций, общественных организаций и экспертного сообщества. Основное внимание было сосредоточено на использовании бюджетных средств - государственных, местных и международных - для объектов безопасности и здравоохранения.

Обсуждение перспектив строительства укрытия

Среди основных инициатив - строительство противорадиационного укрытия для Малороганского лицея в Вильховской общине. После отмены тендера из-за нехватки участников, было принято альтернативное решение в соответствии с действующим законодательством. Договор с подрядчиком подписали 16 мая. Стоимость работ превышает 40 миллионов гривен. Средства предоставляются из госбюджета, бюджета общины и Евросоюза в рамках инициативы Ukraine Facility. Укрытие рассчитано на 150 человек и позволит частично возобновить очное обучение. Проект также охватывает учеников Элитнянского лицея, пострадавшего от боевых действий.

Обсуждение планов восстановления медицинской инфраструктуры в общинах

Другой важный вопрос - капитальный ремонт здания Золочевской больницы, которая дважды пострадала в результате ударов дронов. Разрушены крыша и несущие конструкции, повреждена система отопления. Предварительная оценка стоимости восстановления - более 33,5 миллиона гривен. Запланировано полное обновление крыши, демонтаж поврежденных элементов и использование современных стройматериалов. Рабочая группа также подчеркнула необходимость составить пошаговый график выполнения работ.

Этапы реализации проекта

Кроме того, из-за сложной ситуации с безопасностью временно приостановлена инвентаризация земель в Вильховской и Золочевской общинах. Участники встречи договорились продолжить обсуждение следующих шагов по строительству укрытия в селе Малая Рогань вместе с общественными партнерами.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине до конца года планируют построить более 30 укрытий для учебных заведений.