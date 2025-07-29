В Николаевской области из-за атаки БпЛА возник масштабный пожар на ферме
Ночью 29 июля оккупационные войска атаковали Николаевщину ударными беспилотниками. В результате падения обломков возник пожар складских помещений и травы на территории агропредприятия
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области, передает RegioNews.
Огонь уничтожил три автомобиля на территории предприятия в Николаевском районе.
"Общая площадь пожара составила 4000 кв. м - сухостоя и 30 кв. м - автомобили", - говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, ночью 29 июля российские войска нанесли ракетный удар по городу Каменское на Днепропетровщине. Возник пожар, повреждены роддом и больница. Вражеский обстрел унес жизни двух человек.
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