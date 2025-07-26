Фото: Нацполиция

В Киевской области расследуют убийство. Мужчина во время застолья убил товарища

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Белоцерковщине 40-летний мужчина избил человека лопатой. Потерпевший скончался на месте. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Это произошло в Сквирской общине. Двое мужчин во время застолья с алкоголем начали ссориться. Во время конфликта между 40-летним хозяином и 53-летним гостем произошла потасовка. Хозяин взял лопату и дважды ударил оппонента по туловищу, а затем трижды тапком по лицу. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

После этого злоумышленник скрылся и скрывался. Его нашли правоохранители со служебной собакой. Он скрывался в лесопосадке на окраине села. Теперь мужчину задержали.

Напомним, ранее в Ровенской области тоже произошла резня. Мужчина во время ссоры ударил товарища ножом в шею. Потерпевший скончался на месте.