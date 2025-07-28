Фото: Нацполиция

В Харькове судили мужчину, избившего подростка. Это произошло только потому, что дети громко хлопнули дверью в подъезде

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Салтовском районе Харькова судили мужчину, избившего 14-летнего мальчика в подъезде. Мужчина услышал, что входная дверь хлопнула, и вышел на лестничную клетку. Там он увидел двух подростков. Один из них испугался и стал убегать.

Когда мужчина догнал мальчика, он несколько раз его ударил: сначала кулаком по лицу, потом ладонью по затылку, ногой по ягодицам. После избиения подросток выбежал из подъезда и обратился за медицинской помощью.

У подростка было кровотечение из носа, припухлость и покраснение. Экспертиза не зафиксировала телесных повреждений, но подтвердила факт физической боли.

Напомним, ранее на Днепропетровщине судили мужчину, который избил ребенка. Это произошло, когда дети бегали по крышам гаражей. Рядом был бездомный, с которым у детей начался конфликт. В какой-то момент он начал преследовать детей: мальчики скрылись, а девочка не успела. Он сбросил ее с крыши, стал бить руками и ногами.