В Кривом Роге мужчина взорвал гранатой жену, а потом себя – от взрыва загорелся дом
Семейная ссора в Кривом Роге завершилась взрывами, ранением и гибелью мужчины
Об этом сообщает Свои. Кривой Рог, передает RegioNews.
Инцидент произошел в одном из частных домов Центрально-Городского района Кривого Рога. Согласно предварительной информации, во время бытовой ссоры мужчина бросил в свою жену гранату. Женщина получила ранения и была госпитализирована, ей оказывают медицинскую помощь в карете скорой.
После нападения мужчина взорвал себя еще одной гранатой. От второго взрыва начался пожар - загорелось жилье. Пламя удалось локализовать.
На месте происшествия работали взрывотехники, следователи, спасатели и медики. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии, а также происхождение оказавшихся в руках мужчины боеприпасов.
Напомним, в Днепропетровской области мужчина бросил гранату в такси.