фото: Свои.Кривой Рог

Семейная ссора в Кривом Роге завершилась взрывами, ранением и гибелью мужчины

Об этом сообщает Свои. Кривой Рог, передает RegioNews.

Инцидент произошел в одном из частных домов Центрально-Городского района Кривого Рога. Согласно предварительной информации, во время бытовой ссоры мужчина бросил в свою жену гранату. Женщина получила ранения и была госпитализирована, ей оказывают медицинскую помощь в карете скорой.

Спасатели локализовали пожар в доме

После нападения мужчина взорвал себя еще одной гранатой. От второго взрыва начался пожар - загорелось жилье. Пламя удалось локализовать.

На месте происшествия работали взрывотехники, следователи, спасатели и медики. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии, а также происхождение оказавшихся в руках мужчины боеприпасов.

Напомним, в Днепропетровской области мужчина бросил гранату в такси.