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В Кривом Роге бездомно у гаражей напал на подростков. За это он получил судебный приговор

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Инцидент произошел в вечернее время. Дети бегали по крышам гаражей, где рядом был бездомный. Между ними произошла ссора. В какой-то момент мужчина вылез на крышу и стал преследовать детей. Мальчики скрылись, но девочку мужчина смог догнать.

Мужчина снял ребенка с крыши, прыгнул следом и стал избивать руками и ногами. В результате избиения девочка получила травмы.

На суде он признал свою вину, но сказал, что якобы дети его дразнили. Также он настаивал, что только толкнул девочку, но не избивал ее. Однако другие очевидцы подтвердили его вину.

Суд признал мужчину виновным в нанесении легких телесных повреждений и назначил ему два года лишения свободы. Однако из-за предварительных судимостей мужчину отправили за решетку на восемь лет и семь месяцев.

Напомним, ранее в Виннице 15-летнего парня жестоко избили неизвестные. Это произошло на улице возле одного из магазинов. Известно, что к избиению причастны двое ребят — одному 15, а другому 18 лет.