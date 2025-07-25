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25 июля 2025, 19:16

В Харьковской области мужчина зарезал человека на детской площадке

25 июля 2025, 19:16
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Фото: Нацполиция
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В Харьковской области задержан мужчина, который зарезал человека. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харьковской области задержан 37-летний мужчина. Он ударил человека ножом в спину на детской площадке. На место инцидента вызвали милиционеров.

Полиция выяснила, что между двумя мужчинами произошел конфликт. Впоследствии оды из них вытащил нож и нанес потерпевшему множественные ранения. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Потерпевший скончался.

Правоохранители быстро задержали злоумышленника. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство). Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Днепре задержали 35-летнего мужчину. Он во время ссоры толкнул знакомого, а затем нанес ему смертельное ранение ножом.

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