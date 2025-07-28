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28 июля 2025, 20:15

На Днепропетровщине женщину избили соседи из-за замечания

28 июля 2025, 20:15
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Фото: Нацполиция
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В Днепропетровской области конфликт между соседями привел к драке. Все началось с замечания из-за громкой музыки

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Инцидент произошел в Центрально-Городском районе Кривого Рога во время комендантского часа. Женщина пришла к соседям, попросив их сделать музыку потише. Однако им не понравилось замечание: сначала они стали обзывать ее нецензурными словами, потом вообще избили.

Обратилась ли потерпевшая в полицию, пока неизвестно.

Напомним, ранее в Хмельницкой области 22-летний мужчина RegioNews. За даними Хмельницької окружної прокуратури, інцидент стався у березні 2024 року в одному з населених пунктів Лісогринівецької громади. Чоловіки мешкали під одним дахом і раніше неодноразово конфліктували. Під час чергової сварки, яка трапилась на тлі вживання алкоголю, обвинувачений кілька разів вдарив сусіда кулаками. Потерпілий зазнав тяжких тілесних ушкоджень і помер наступного дня." rel="nofollow" target="_blank">избил знакомого. Раньше они соседствовали, жили под одной крышей. Во время застолья произошла ссора, и злоумышленник избил знакомого. Потерпевший на следующий день скончался.

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