Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области конфликт между соседями привел к драке. Все началось с замечания из-за громкой музыки

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Инцидент произошел в Центрально-Городском районе Кривого Рога во время комендантского часа. Женщина пришла к соседям, попросив их сделать музыку потише. Однако им не понравилось замечание: сначала они стали обзывать ее нецензурными словами, потом вообще избили.

Обратилась ли потерпевшая в полицию, пока неизвестно.

Напомним, ранее в Хмельницкой области 22-летний мужчина RegioNews. За даними Хмельницької окружної прокуратури, інцидент стався у березні 2024 року в одному з населених пунктів Лісогринівецької громади. Чоловіки мешкали під одним дахом і раніше неодноразово конфліктували. Під час чергової сварки, яка трапилась на тлі вживання алкоголю, обвинувачений кілька разів вдарив сусіда кулаками. Потерпілий зазнав тяжких тілесних ушкоджень і помер наступного дня." rel="nofollow" target="_blank">избил знакомого. Раньше они соседствовали, жили под одной крышей. Во время застолья произошла ссора, и злоумышленник избил знакомого. Потерпевший на следующий день скончался.