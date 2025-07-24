"Диалог власти и бизнеса": Харьковская ОВА приглашает предпринимателей на онлайн-встречу

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С целью обеспечения эффективного взаимодействия между государством и бизнесом в Харьковской области продолжает свою работу онлайн-платформа "Диалог власти и бизнеса"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной военной администрации.

Следующая онлайн-встреча состоится уже завтра, 25 июля. Начало - в 11:00, тема - "Предпринимательство на линии фронта: налогообложение, бронирование персонала и безопасное использование земель".

Для участия в мероприятии необходимо заполнить электронную анкету по этой ссылке.

За дополнительной информацией можно обратиться в Департамент экономики и международных отношений Харьковской ОВА по телефону: +38 (097)-735-98-44.