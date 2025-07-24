Фото: Нацполиция

В Харьковской области водитель травмировал полицейского, чтобы сбежать из блокпоста. Правоохранители выяснили, что он уклонялся от мобилизации

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Для проверки документов остановили 38-летнего жителя Изюмщины. Выяснилось, что мужчина уклоняется от мобилизации. Впоследствии он умышленно зажал руку полицейского в окне авто и внезапно тронулся с места.

Правоохранитель получил телесные повреждения, а сам водитель скрылся. Впоследствии его разыскали и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа).

Теперь ему грозит заключение до двух лет.

Напомним, ранее в Черкасской области местный житель зажал дверью тамбура полицейского. Человек находился в розыске и не хотел, чтобы его задержали. Впоследствии он прятался в своей квартире.