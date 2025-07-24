19:05  24 июля
В Украину идут грозы и жара до +35 градусов
16:08  24 июля
Залужный заявил, что война в Украине может продолжаться до 2034 года
15:20  24 июля
В Тернопольской области мужчина до смерти избил жену
UA | RU
UA | RU
24 июля 2025, 18:48

На Харьковщине мужчина травмировал полицейского и скрылся после проверки документов

24 июля 2025, 18:48
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области водитель травмировал полицейского, чтобы сбежать из блокпоста. Правоохранители выяснили, что он уклонялся от мобилизации

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Для проверки документов остановили 38-летнего жителя Изюмщины. Выяснилось, что мужчина уклоняется от мобилизации. Впоследствии он умышленно зажал руку полицейского в окне авто и внезапно тронулся с места.

Правоохранитель получил телесные повреждения, а сам водитель скрылся. Впоследствии его разыскали и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа).

Теперь ему грозит заключение до двух лет.

Напомним, ранее в Черкасской области местный житель зажал дверью тамбура полицейского. Человек находился в розыске и не хотел, чтобы его задержали. Впоследствии он прятался в своей квартире.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации нападение Харьковская область
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
На Днепропетровщине будут судить мужчину за поджог автомобиля сотрудника РТЦК
24 июля 2025, 19:11
В Украину идут грозы и жара до +35 градусов
24 июля 2025, 19:05
Враг ударил по Днепропетровщине: тяжело ранен 17-летний парень, всего пострадали четверо
24 июля 2025, 18:58
Зеленский предлагает усилить полномочия НАБУ и САП
24 июля 2025, 18:55
Забил до смерти из-за бытового конфликта: на Киевщине задержали 55-летнего мужчину
24 июля 2025, 18:22
На Черниговщине вынесли приговор дезертиру, призвавшему к свержению конституционного строя
24 июля 2025, 18:13
В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из Доброполья и окрестных сел
24 июля 2025, 17:43
20-летний житель Кривого Рога украл почти 18 тысяч грн с кредитной карты умершего родственника
24 июля 2025, 17:31
Стало известно, сколько священнослужителей забронировано в Украине
24 июля 2025, 17:11
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »