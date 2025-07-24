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24 июля 2025, 14:35

Более 600 жителей Харьковщины получат денежную помощь

24 июля 2025, 14:35
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фото: Харьковская ОВА
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В целях улучшения социально-экономического положения общин и поддержки жителей Харьковщины, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, еще 665 граждан получат единовременную денежную помощь

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной военной администрации, передает RegioNews.

Соответствующий вопрос, остающийся в фокусе внимания начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, был рассмотрен во время заседания комиссии по предоставлению одноразовой адресной денежной помощи гражданам Харьковской области.

В этот раз на рассмотрение Комиссии было вынесено 694 обращения. По результатам приняли решение о предоставлении помощи 665 лицам. Денежные выплаты предоставляются за счет средств областного бюджета в связи со сложными жизненными обстоятельствами, вызванными тяжелой болезнью, необходимостью дорогостоящего оперативного лечения или другими чрезвычайными ситуациями. Общая сумма пособия составляет 8,6 млн грн.

Среди получателей — 14 человек, в отношении которых установили факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. Каждому из них выплатят по 50 тысяч гривен.

"Помощь жителям Харьковщины, оказавшимся в затруднительных жизненных условиях, в том числе на деоккупированных и прифронтовых территориях, остается одним из приоритетов Харьковской ОВА. В то же время мы продолжаем коммуникацию с Правительством для привлечения дополнительного финансирования программы, чтобы удовлетворить все запросы от определенных категорий граждан", – отметила заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.

Напомним, власти Харьковщины помогают найти работу ветеранам.

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