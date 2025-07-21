13:20  21 июля
В Харьковской области во время работы в поле подорвался тракторист
13:01  21 июля
В Тернополе из окна четвертого этажа выпал ребенок
07:20  21 июля
В Сумской области украинские дронщики разнесли позиции оккупантов
UA | RU
UA | RU
21 июля 2025, 17:09

Харьковщина – среди лидеров в реализации услуг по охране психического здоровья

21 июля 2025, 17:09
Читайте також українською мовою
фото: Харьковская областная военная администрация
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области предоставляют качественные услуги по охране психического здоровья путем привлечения медработников первичного звена

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

По поручению начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, его заместитель Елена Логвинова провела заседание Регионального координационного совета по вопросам общественного здоровья.

Участники встречи обсудили вопросы развития услуг по психическому здоровью в медицинской области, усиление системы реабилитационных услуг в учреждениях здравоохранения Харьковской области. В частности, специалисты сфокусировались на организации учета, медицинского обслуживания и вакцинации внутриперемещенных лиц, а также планировании мероприятий по повышению осведомленности в сфере неинфекционных заболеваний.

Харьковская ОВА в условиях полномасштабной войны продолжает системно развивать сферу здравоохранения. Это направление работы находится на постоянном контроле начальника областной военной администрации Олега Синегубова", – сказала Елена Логвинова.

Также при поддержке ХОВА в 17 общинах области, где планируется обучение в смешанном формате, проходит комплексные лабораторно-инструментальные исследования в защитных укрытиях в соответствии с требованиями действующего Санитарного регламента.

Напомним, в общине на Харьковщине парамедики провели обучение по первой домедицинской помощи.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Синегубов Олег Васильевич Харьковская область здоровье общество фото Харьковская ОВА
Харьковская ОВА продолжает поддержку ветеранов и членов их семей
21 июля 2025, 16:40
Возвращение к жизни через ІТ: как Харьковщина поддерживает ветеранов
21 июля 2025, 15:39
Россияне снова обстреляли Харьковщину, повреждены дома и линия электропередач
21 июля 2025, 14:39
Все новости »
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
Елена Шуляк: Развитие общества держится человеческом капитале
21 июля 2025, 18:53
Враг атаковал Днепропетровщину: пострадали две женщины 57 и 65 лет
21 июля 2025, 18:44
Праздновал победу Усика: киевлянин устроил среди улицы стрельбу
21 июля 2025, 18:41
Убил жену топором: жителю Киевщины грозит заключение
21 июля 2025, 18:28
Переговоры Украины и РФ в Стамбуле запланированы на 24-25 июля
21 июля 2025, 18:26
Фраза, которую не поняли англичане: Александр Усик случайно создал новый мем в TikTok
21 июля 2025, 18:01
Паковал сигареты в гараже: в Закарпатье разоблачили подпольный табачный цех
21 июля 2025, 17:45
Будут судить жительницу Днепра, которая сливала врагу данные о технике ВСУ
21 июля 2025, 17:04
В Луцке ликвидировали международный мошеннический колл-центр
21 июля 2025, 16:46
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »