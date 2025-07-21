Харьковщина – среди лидеров в реализации услуг по охране психического здоровья

фото: Харьковская областная военная администрация

В Харьковской области предоставляют качественные услуги по охране психического здоровья путем привлечения медработников первичного звена

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

По поручению начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, его заместитель Елена Логвинова провела заседание Регионального координационного совета по вопросам общественного здоровья.

Участники встречи обсудили вопросы развития услуг по психическому здоровью в медицинской области, усиление системы реабилитационных услуг в учреждениях здравоохранения Харьковской области. В частности, специалисты сфокусировались на организации учета, медицинского обслуживания и вакцинации внутриперемещенных лиц, а также планировании мероприятий по повышению осведомленности в сфере неинфекционных заболеваний.

Харьковская ОВА в условиях полномасштабной войны продолжает системно развивать сферу здравоохранения. Это направление работы находится на постоянном контроле начальника областной военной администрации Олега Синегубова", – сказала Елена Логвинова.

Также при поддержке ХОВА в 17 общинах области, где планируется обучение в смешанном формате, проходит комплексные лабораторно-инструментальные исследования в защитных укрытиях в соответствии с требованиями действующего Санитарного регламента.

Напомним, в общине на Харьковщине парамедики провели обучение по первой домедицинской помощи.