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23 липня 2025, 15:20

На Харківщині відкрили ще одну модульну амбулаторію

23 липня 2025, 15:20
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фото: Харківська ОВА
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У селі Рокитне Нововодолазької громади запрацювала нова модульна амбулаторія. Вона обслуговуватиме понад 1500 людей — мешканців двох сіл, а також понад 500 внутрішньо переміщених осіб, зокрема 112 дітей

Про це повідомила Харківська ОВА, передає RegioNews.

Проєкт реалізується Міністерством охорони здоров’я України за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Такі амбулаторії — це тимчасове, але повноцінне рішення для громад, які постраждали внаслідок війни. Вони оснащені генераторами, мають вентиляцію та готові працювати навіть за умов тривалої відсутності світла.

"Дякую МОЗ України та ВООЗ за цю важливу для регіону ініціативу. Продовжуємо відновлювати та вдосконалювати мережу закладів охорони здоров’я Харківщини", — зазначила заступниця начальника Харківської ОВА Олена Логвинова.

Загалом, в області вже функціонує 16 модульних амбулаторій, які обслуговують жителів 14 деокупованих і прифронтових населених пунктів.

Як відомо, реалізація таких проєктів демонструє важливість злагодженої співпраці між місцевою владою та міжнародними інституціями, що спільно підтримують відновлення і розвиток критичної інфраструктури Харківщини.

Нагадаємо, Харківщина – серед лідерів у реалізації послуг з охорони психічного здоров'я.

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