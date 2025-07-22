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22 июля 2025, 12:53

Харьковщина – лидер в Украине по системному подходу к инклюзивному образованию

22 июля 2025, 12:53
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фото: иллюстративное
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Власти области совместно с международными партнерами усиливают поддержку детей с особыми образовательными потребностями и педагогов, работающих с ними

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

В Харьковской области идет реализация масштабной программы по развитию инклюзивного образования. Над этим проектом работают Харьковская областная военная администрация, ЮНИСЕФ и ХНПУ имени Г. С. Сковороды.

В рамках совместной инициативы "Усиление инклюзивного образования для детей с особыми образовательными потребностями" внесены изменения в областную программу "Образование несокрушимой Харьковщины". За последние полтора года повышения квалификации прошли более 400 педагогов из десятков громад, а еще около 190 учителей пройдут обучение с сентября. Часть подготовки осуществляется за счет областного бюджета, другая – при поддержке ЮНИСЕФ.

Кроме того, 140 слушателей уже проходят обучение для получения магистерской степени по специальности "Специальное образование", еще столько же присоединятся в 2025 году. Также в 2024-2025 годах более 700 детей, ранее не получавших коррекционных услуг, были обеспечены ими. Всего за этот период проведено более 15 тысяч занятий.

В рамках программы ЮНИСЕФ также обеспечивает современным оборудованием инклюзивно-ресурсные центры, детсады и школы на общую сумму почти 10 млн грн. Особое внимание уделено созданию учебной лаборатории для педагогов.

Согласно данным Харьковской ОВА, результатом комплексной работы станет полное закрытие потребности специалистов в 43 громадах Харьковской области.

Ранее сообщалось, Харьковская ОВА ответила на обвинения в образовании: официальное опровержение.

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