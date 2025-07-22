Социальные услуги — в смартфоне: Харьковщина запустила уникальное приложение

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На Харьковщине заработало первое в Украине мобильное приложение, которое цифровизировало все социальные услуги области. Этот удобный инструмент позволяет жителям области быстрее и легче получать доступ к социальным сервисам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Купянскую МВА.

Мобильное приложение "Социальные услуги Харьковщины" разработано при поддержке Харьковской областной военной администрации и в сотрудничестве с ЮНИСЕФ.

В приложении собрана актуальная информация о доступных социальных услугах, в частности:

онлайн-запись на получение услуг;

интерактивная карта с учреждениями, предоставляющими социальные услуги;

контактные данные, график работы и список услуг.

Цель сервиса – сделать социальную помощь максимально доступной и удобной для каждого жителя области.

Загрузить приложение можно по ссылке.

Напомним, недавно одна из общин в Харьковской области получила современный коворкинг-центр.