Социальные услуги — в смартфоне: Харьковщина запустила уникальное приложение
На Харьковщине заработало первое в Украине мобильное приложение, которое цифровизировало все социальные услуги области. Этот удобный инструмент позволяет жителям области быстрее и легче получать доступ к социальным сервисам
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Купянскую МВА.
Мобильное приложение "Социальные услуги Харьковщины" разработано при поддержке Харьковской областной военной администрации и в сотрудничестве с ЮНИСЕФ.
В приложении собрана актуальная информация о доступных социальных услугах, в частности:
- онлайн-запись на получение услуг;
- интерактивная карта с учреждениями, предоставляющими социальные услуги;
- контактные данные, график работы и список услуг.
Цель сервиса – сделать социальную помощь максимально доступной и удобной для каждого жителя области.
Загрузить приложение можно по ссылке.
Напомним, недавно одна из общин в Харьковской области получила современный коворкинг-центр.
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