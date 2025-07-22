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22 липня 2025, 15:04

Міжнародні партнери допомагають відновлювати житло на Харківщині

22 липня 2025, 15:04
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фото: Дергачівська МВА
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У Харківській області, у місті Дергачі, стартували роботи з відновлення даху пошкодженого житлового будинку за адресою: вулиця Садова, 10-Б

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає RegioNews.

За його словами, ремонт проводять у межах реалізації меморандуму про відновлення житлового фонду Дергачівщини, підписаного між громадською організацією DESPRO та Дергачівською міською радою.

Орієнтовний термін завершення робіт — до кінця цього тижня.

Як відомо, Харківська обласна військова адміністрація, районні та міські військові адміністрації, а також місцеві громади продовжують поглиблювати співпрацю з міжнародними, зокрема європейськими партнерами.

Ремонт у Дергачах — черговий приклад такої взаємодії, коли завдяки підтримці партнерів вдається оперативно реагувати на виклики воєнного часу та покращувати умови життя місцевих жителів.

Нагадаємо, на Харківщині запрацював перший в Україні мобільний застосунок, що цифровізував усі соціальні послуги області.

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