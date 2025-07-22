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22 липня 2025, 13:03

Міжнародні партнери продовжують підтримувати громади Харківщини

22 липня 2025, 13:03
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фото: Ізюмська РВА
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Харківська обласна військова адміністрація, районні та міські військові адміністрації спільно з міжнародними партнерами продовжують поглиблювати співпрацю для посилення соціального захисту жителів регіону та відновлення його соціально-економічного потенціалу

Про це повідомила Ізюмська районна військова адміністрація, передає RegioNews.

Одним із прикладів такої взаємодії стала чергова гуманітарна місія некомерційної організації Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) у партнерстві з Howard G. Buffett Foundation (HGBF) в Ізюмі.

У рамках меморандуму про співпрацю між GEM та Ізюмською міською військовою адміністрацією відбулась роздача гуманітарної допомоги мешканцям кварталів №1, 2, 3, 4, а також багатодітним родинам, які опинилися у скрутному становищі через війну.

Жителі отримали продуктові набори: консерви, борошно, олію, цукор та інші базові продукти, що дозволяють підтримати родини в складний час.

"Кожен такий візит — це вагома підтримка для ізюмців. Ця допомога не тільки про продукти, це також і про небайдужість до людей і їх біди", — зазначили в Ізюмській РВА.

Нагадаємо, у Харкові розпочав роботу міський Центр надання послуг для ВПО. Його мета — забезпечити людей, які були змушені покинути свої домівки через війну, необхідною підтримкою та державними послугами в одному місці, швидко та зручно.

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