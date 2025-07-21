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21 июля 2025, 16:40

Харьковская ОВА продолжает поддержку ветеранов и членов их семей

21 июля 2025, 16:40
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фото: Харьковская областная военная администрация
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Вопросы поддержки Защитников и Защитниц и членов их семей – в фокусе внимания начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

В рамках акции "Забота рядом" в Валковской общине состоялась встреча с участием ветеранов, членов их семей, представителей органов местного самоуправления, социальных служб и специалисты по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.

При поддержке ХОВА специалисты предоставили информацию о социальной защите, медицинском обслуживании, реабилитации, психологической поддержке, возможностях профессионального обучения, начале и развитии собственного дела на средства грантов, компенсационных механизмов для работодателей и других инструментов содействия занятости.

"Вопросы своевременной и всесторонней поддержки защитников и защитниц, ветеранов и членов их семей находятся на личном контроле начальника ХОВА Олега Синегубова. В соответствии с потребностями и обращениями ветеранов нашего региона, постоянно работаем над усилением и повышением качества услуг", – отметила заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.

Напомним, в общине на Харьковщине парамедики провели обучение по первой домедицинской помощи.

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