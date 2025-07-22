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22 липня 2025, 11:26

У Харкові запрацював Центр надання послуг для переселенців

22 липня 2025, 11:26
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фото: Харківська міська рада
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У Харкові розпочав роботу міський Центр надання послуг для ВПО, створений за сприяння Харківської обласної військової адміністрації. Його мета — забезпечити людей, які були змушені покинути свої домівки через війну, необхідною підтримкою та державними послугами в одному місці, швидко та зручно

Про це інформує RegioNews із посиланням на Куп'янську МВА.

Заначається, що Центр працює за принципом "єдиного вікна". Це дозволяє уникнути черг та зайвих відвідувань різних установ.

Окрім адміністративних послуг, на місці можна отримати консультації та допомогу від:

  • Пенсійного фонду України;
  • Державної податкової служби України;
  • Харківського обласного центру зайнятості;
  • Представника банку ПУМБ.

Міський центр надання послуг ВПО працює за адресою: Гімназійна набережна, 22.

Графік роботи:

  • з понеділка по четвер - з 8:00 до 17:00;
  • у п'ятницю - з 8:00 до 15:45.

Телефон для довідок: 0-800-57-34-34.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні почали діяти нові правила перевірки статусу внутрішньо переміщених осіб.

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