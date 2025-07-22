У Харкові запрацював Центр надання послуг для переселенців

фото: Харківська міська рада

У Харкові розпочав роботу міський Центр надання послуг для ВПО, створений за сприяння Харківської обласної військової адміністрації. Його мета — забезпечити людей, які були змушені покинути свої домівки через війну, необхідною підтримкою та державними послугами в одному місці, швидко та зручно