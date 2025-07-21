фото: Харьковская ОВА

При содействии Харьковской областной военной администрации в регионе реализуют проект Veterans2Tech — инициативу, которая помогает ветеранам и ветеранкам адаптироваться к мирной жизни через образование, поддержку и трудоустройство в ИТ-сфере

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на областную военную администрацию.

По поручению начальника ХОВА Олега Синегубова его заместитель Вита Ковальская провела рабочую встречу с исполнительным директором Kharkiv IT Cluster Ольгой Шаповал. В центре обсуждения — дальнейшие шаги по реализации проекта и расширение сотрудничества с бизнесом, общинами и государственными структурами.

"В условиях полномасштабной войны Харьковская ОВА продолжает развивать сферу социальных услуг в области. Особое внимание уделяем всесторонней поддержке наших ветеранов и ветеранок. Наша общая цель — создать равные и доступные возможности для получения необходимых знаний и возвращения к полноценной гражданской жизни. Спасибо Kharkiv IT Clu."

Veterans2Tech – это комплексная программа, включающая:

профориентацию и знакомство с ИТ-ролями;

встречи с ветеранами, уже работающими в отрасли;

менторскую поддержку;

мастер-классы по трудоустройству;

сотрудничество с компаниями, открытыми для трудоустройства ветеранов;

онлайн-сессии для HR-специалистов и бизнеса по инклюзивному подходу.

"Veterans2Tech дает ветеранам реальную поддержку - знания, коммьюнити, контакт с работодателями. А бизнесу - практические решения для инклюзивного роста, без стигмы и предубеждений", - добавила Ольга Шаповал.

Первый этап проекта уже в действии – в регионе проходят встречи ветеранов с представителями ИТ-отрасли. Инициатива направлена на создание эффективной модели возвращения к профессиональной жизни после службы при активном участии государства, общества и бизнеса.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине впервые на общегосударственном уровне реализуется целостная модель ветеранской политики, охватывающая все ключевые сферы – от медицинской реабилитации до развития бизнеса.