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21 июля 2025, 15:39

Возвращение к жизни через ІТ: как Харьковщина поддерживает ветеранов

21 июля 2025, 15:39
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фото: Харьковская ОВА
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При содействии Харьковской областной военной администрации в регионе реализуют проект Veterans2Tech — инициативу, которая помогает ветеранам и ветеранкам адаптироваться к мирной жизни через образование, поддержку и трудоустройство в ИТ-сфере

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на областную военную администрацию.

По поручению начальника ХОВА Олега Синегубова его заместитель Вита Ковальская провела рабочую встречу с исполнительным директором Kharkiv IT Cluster Ольгой Шаповал. В центре обсуждения — дальнейшие шаги по реализации проекта и расширение сотрудничества с бизнесом, общинами и государственными структурами.

"В условиях полномасштабной войны Харьковская ОВА продолжает развивать сферу социальных услуг в области. Особое внимание уделяем всесторонней поддержке наших ветеранов и ветеранок. Наша общая цель — создать равные и доступные возможности для получения необходимых знаний и возвращения к полноценной гражданской жизни. Спасибо Kharkiv IT Clu."

Veterans2Tech – это комплексная программа, включающая:

  • профориентацию и знакомство с ИТ-ролями;
  • встречи с ветеранами, уже работающими в отрасли;
  • менторскую поддержку;
  • мастер-классы по трудоустройству;
  • сотрудничество с компаниями, открытыми для трудоустройства ветеранов;
  • онлайн-сессии для HR-специалистов и бизнеса по инклюзивному подходу.

"Veterans2Tech дает ветеранам реальную поддержку - знания, коммьюнити, контакт с работодателями. А бизнесу - практические решения для инклюзивного роста, без стигмы и предубеждений", - добавила Ольга Шаповал.

Первый этап проекта уже в действии – в регионе проходят встречи ветеранов с представителями ИТ-отрасли. Инициатива направлена на создание эффективной модели возвращения к профессиональной жизни после службы при активном участии государства, общества и бизнеса.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине впервые на общегосударственном уровне реализуется целостная модель ветеранской политики, охватывающая все ключевые сферы – от медицинской реабилитации до развития бизнеса.

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