Община на Харьковщине получило современный коворкинг-центр

фото: Виталий Карабанов, начальник Балаклейской ГВА

Балаклейская община получила еще одно современное место, созданное для встреч, обучения, обмена идеями и реализации важных инициатив

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Балаклейской ГВА Виталия Карабанова.

"Отныне у нашей общины есть еще одно современное место, созданное для встреч, обучения, обмена идеями и реализации важных инициатив", - написал он.

По его словам, жители общины стремились создать пространство, где каждый, независимо от своих возможностей, будет чувствовать себя комфортно и сможет активно участвовать в жизни общины.

При поддержке Харьковской ОВА, программа развития ООН в Украине и Правительства Республики Корея была полностью отремонтирована и оборудована всем необходимым, включая мебель, технику и скоростной интернет, что делает его доступным для всех, в том числе для людей с ограниченной мобильностью.

Напомним, в Харьковской области при поддержке Харьковской ОВА обсудили, как поддержать местный бизнес во время войны.