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21 июля 2025, 11:42

В общине на Харьковщине парамедики провели обучение по первой домедицинской помощи

21 июля 2025, 11:42
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фото: Виталий Карабанов, начальник Балаклейской ГВА
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В инклюзивном безопасном пространстве в Балаклее продолжаются важные инициативы для нашей общины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Балаклейской ГВА Виталия Карабанова.

"Парамедики КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" провели обучение первой домедицинской помощи", - говорится в сообщении.

По словам Карабанова, участники получили практические знания и отработали навыки, которые могут спасти жизнь в чрезвычайных ситуациях.

"Такие меры – не просто об учебе. Это об сплоченности, ответственности и силе общины. Именно ради этого создано это пространство — чтобы каждый имел возможность учиться, действовать вместе и становиться сильнее любых вызовов", - добавил глава Балаклейской ГВА.

Учеба проходила в инклюзивном пространстве, обустроенном при поддержке Программы развития ООН в Украине и финансовой поддержки Правительства Республики Корея и Харьковской ОВА.

Как сообщалось, община в Харьковской области получила современный коворкинг-центр.

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