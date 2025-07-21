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21 липня 2025, 15:39

Повернення до життя через ІТ: як Харківщина підтримує ветеранів

21 липня 2025, 15:39
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фото: Харківська ОВА
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За сприяння Харківської обласної військової адміністрації в регіоні реалізують проєкт Veterans2Tech — ініціативу, що допомагає ветеранам і ветеранкам адаптуватися до мирного життя через освіту, підтримку й працевлаштування в ІТ-сфері

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на обласну військову адміністрацію.

За дорученням начальника ХОВА Олега Синєгубова його заступниця Віта Ковальська провела робочу зустріч із виконавчою директоркою Kharkiv IT Cluster Ольгою Шаповал. У центрі обговорення — подальші кроки реалізації проєкту та розширення співпраці з бізнесом, громадами і державними структурами.

"В умовах повномасштабної війни Харківська ОВА продовжує розвивати сферу соціальних послуг в області. Особливу увагу приділяємо всебічній підтримці наших ветеранів і ветеранок. Наша спільна мета — створити рівні й доступні можливості для здобуття необхідних знань і повернення до повноцінного цивільного життя. Дякуємо Kharkiv IT Cluster за ініціативу!", — зазначила Віта Ковальська.

Veterans2Tech — це комплексна програма, що включає:

  • профорієнтацію та знайомство з ІТ-ролями;
  • зустрічі з ветеранами, які вже працюють у галузі;
  • менторську підтримку;
  • майстер-класи з працевлаштування;
  • співпрацю з компаніями, відкритими до працевлаштування ветеранів;
  • онлайн-сесії для HR-фахівців і бізнесу щодо інклюзивного підходу.

"Veterans2Tech дає ветеранам реальну підтримку — знання, ком’юніті, контакт із роботодавцями. А бізнесу — практичні рішення для інклюзивного зростання, без стигми та упереджень", — додала Ольга Шаповал.

Перший етап проєкту вже в дії — в регіоні проходять зустрічі ветеранів із представниками ІТ-галузі. Ініціатива спрямована на створення ефективної моделі повернення до професійного життя після служби — за активної участі держави, громади та бізнесу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні вперше на загальнодержавному рівні реалізується цілісна модель ветеранської політики, яка охоплює всі ключові сфери – від медичної реабілітації до розвитку бізнесу.

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ветерани Харківська область Харківська ОВА підтримка IT-сфера Veterans2Tech
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