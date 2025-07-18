Враг атаковал гражданскую инфраструктуру Харьковщины: пострадал мужчина
За прошедшие сутки российские войска обстреляли девять населенных пунктов Харьковской области, применяя широкий спектр вооружения
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в городе Изюм в результате атаки пострадал 23-летний мужчина.
В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах области:
- Купянский район: повреждены частные дома (с. Мировое, г. Купянск), гараж, автомобиль, сельхозпредприятие, электросети (с. Малый Бурлук);
- Изюмский район: разрушена административная постройка в Изюме, загорелась пшеница в селе Глазуновка;
- Чугуевский район: повреждены два общежития, две многоэтажки, отделение почты, лицей, амбулатория, четыре автомобиля и магазин в городе Чугуев.
Напомним, утром 18 июля, российские войска нанесли удар по одному из жилых микрорайонов Чугуева на Харьковщине. Пострадали четверо мирных жителей.
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