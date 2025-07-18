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18 липня 2025, 09:29

Ворог атакував цивільну інфраструктуру Харківщини: постраждав чоловік

18 липня 2025, 09:29
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ілюстративне фото: ДСНС
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Протягом минулої доби російські війська обстріляли дев'ять населених пунктів Харківської області, застосовуючи широкий спектр озброєння

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у місті Ізюм внаслідок атаки постраждав 23-річний чоловік.

Внаслідок атак пошкоджено й зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури у кількох районах області:

  • Куп'янський район: пошкоджено приватні будинки (с. Мирове, м. Куп'янськ), гараж, автомобіль, сільгосппідприємство, електромережі (с. Малий Бурлук);
  • Ізюмський район: зруйновано адміністративну будівлю в Ізюмі, загорілася пшениця в селі Глазунівка;
  • Чугуївський район: пошкоджено два гуртожитки, дві багатоповерхівки, відділення пошти, ліцей, амбулаторію, чотири автомобілі та магазин у місті Чугуїв.

Нагадаємо, зранку 18 липня, російські війська завдали удару по одному з житлових мікрорайонів Чугуєва, що на Харківщині. Постраждали четверо мирних мешканців.

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