Ворог атакував цивільну інфраструктуру Харківщини: постраждав чоловік
Протягом минулої доби російські війська обстріляли дев'ять населених пунктів Харківської області, застосовуючи широкий спектр озброєння
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, у місті Ізюм внаслідок атаки постраждав 23-річний чоловік.
Внаслідок атак пошкоджено й зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури у кількох районах області:
- Куп'янський район: пошкоджено приватні будинки (с. Мирове, м. Куп'янськ), гараж, автомобіль, сільгосппідприємство, електромережі (с. Малий Бурлук);
- Ізюмський район: зруйновано адміністративну будівлю в Ізюмі, загорілася пшениця в селі Глазунівка;
- Чугуївський район: пошкоджено два гуртожитки, дві багатоповерхівки, відділення пошти, ліцей, амбулаторію, чотири автомобілі та магазин у місті Чугуїв.
Нагадаємо, зранку 18 липня, російські війська завдали удару по одному з житлових мікрорайонів Чугуєва, що на Харківщині. Постраждали четверо мирних мешканців.
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