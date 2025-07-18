Россия ударила по жилому району Чугуева: есть раненые

иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня около 04:40 российские войска нанесли удар по одному из жилых микрорайонов Чугуева, Харьковской области

Об этом сообщила мэр Галина Минаева, передает RegioNews.

По ее словам, в результате атаки пострадали, по меньшей мере, четверо мирных жителей — им уже оказывается медицинская помощь.

Повреждены жилые дома, участок семейного врача и одно из учебных заведений.

На месте работают профильные службы, которые занимаются ликвидацией последствий обстрелов и оказывают помощь пострадавшим.

Как известно, оккупанты не впервые атакуют город.

Напомним, на прошлой неделе российские войска нанесли семь ударов БпЛА по Чугуеву. Повреждены жилые дома, здание медицинского учреждения и промышленное предприятие.