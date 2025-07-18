Россия ударила по жилому району Чугуева: есть раненые
Сегодня около 04:40 российские войска нанесли удар по одному из жилых микрорайонов Чугуева, Харьковской области
Об этом сообщила мэр Галина Минаева, передает RegioNews.
По ее словам, в результате атаки пострадали, по меньшей мере, четверо мирных жителей — им уже оказывается медицинская помощь.
Повреждены жилые дома, участок семейного врача и одно из учебных заведений.
На месте работают профильные службы, которые занимаются ликвидацией последствий обстрелов и оказывают помощь пострадавшим.
Как известно, оккупанты не впервые атакуют город.
Напомним, на прошлой неделе российские войска нанесли семь ударов БпЛА по Чугуеву. Повреждены жилые дома, здание медицинского учреждения и промышленное предприятие.
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