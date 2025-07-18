В Херсонской области россияне убили человека, пострадали 9 гражданских

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Вчера войска РФ атаковали более 40 городов и сел Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погиб человек, пострадали девять мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

В течение 17 июля захватчики били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили многоэтажку и 15 частных домов. Также оккупанты изуродовали Пункт Несокрушимости, остановку общественного транспорта, хозяйственное сооружение, карету "скорой" и частный автомобиль.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 9 — получили ранения", — говорится в сообщении.