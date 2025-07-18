Оккупанты ударили по Днепропетровщине: есть погибший и раненые
Ночью российские войска атаковали Днепропетровщину ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили три вражеских дрона. В области есть жертва и раненые
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
В результате атаки на Павлоградский район в Вербковской и Богдановской общинах повреждено транспортное предприятие, возник пожар.
"Погиб 52-летний мужчина. Соболезнования родным и близким. Еще двое, 38 и 40 лет, пострадали. Им оказали помощь на месте", - проинформировал глава ОВА.
Также под ударом БпЛА оказалась Роздорская община Синельниковского района. Там огонь уничтожил и повредил транспортные средства. По Никополю враг ударил FPV-дроном.
Напомним, за прошедшие сутки на Херсонщине россияне убили человека, пострадали девять мирных жителей.