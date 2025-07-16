На Харьковщине ударный дрон попал в машину скорой: ранены двое медиков
Сегодня, 16 июля, около 09:00 в Купянском районе Харьковской области на одной из переправ вражеский FPV-дрон попал в автомобиль экстренной медицинской помощи
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Пострадали двое медицинских работников — 53-летний водитель и 59-летняя фельдшерка. Впрочем, они отказались от госпитализации.
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты для документирования последствий обстрелов.
Полиция квалифицирует инцидент как военное преступление - открыто уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на Сумщине российский дрон ударил по медикам во время эвакуации раненого.
Ранее сообщалось, что с начала лета из-за российских обстрелов пострадали шесть медиков экстренной медицинской помощи. В общей сложности повреждены 24 автомобиля быстрой, из которых два уничтожены до основания.