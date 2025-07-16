На Харьковщине ударный дрон попал в машину скорой: ранены двое медиков

фото: Национальная полиция

Сегодня, 16 июля, около 09:00 в Купянском районе Харьковской области на одной из переправ вражеский FPV-дрон попал в автомобиль экстренной медицинской помощи

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Пострадали двое медицинских работников — 53-летний водитель и 59-летняя фельдшерка. Впрочем, они отказались от госпитализации.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты для документирования последствий обстрелов.

Полиция квалифицирует инцидент как военное преступление - открыто уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Сумщине российский дрон ударил по медикам во время эвакуации раненого.

Ранее сообщалось, что с начала лета из-за российских обстрелов пострадали шесть медиков экстренной медицинской помощи. В общей сложности повреждены 24 автомобиля быстрой, из которых два уничтожены до основания.