Россияне накрыли Никополь из артиллерии: погибла женщина, ранены 5 горожан
В результате утреннего обстрела Никополя на Днепропетровщине погибла женщина, еще пять человек пострадали
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"В Никополе российская армия убила женщину. К трагедии привел артиллерийский обстрел города, который враг совершил утром", - проинформировал Сергей Лысак.
В результате этой атаки ранения получили пять человек, двух женщин госпитализировали.
"78-летняя ранена - "тяжелая". 69-летняя - в состоянии средней тяжести. Остальные - на амбулаторном лечении", - добавил глава ОВА.
Из-за обстрелов в городе повреждены банк, парикмахерская, магазины, спортклуб, аптека, многоэтажки.
Напомним, в ночь на 16 июля Кривой Рог подвергся массированной атаке. По городу одновременно ударили баллистическая ракета и 28 дронов-камикадзе типа "шахед". Тяжелое ранение получил 17-летний парень.