Армия РФ атаковала ракетой Очаков: пострадал мужчина

фото: ГСЧС Украины в Николаевской области

Вчера днем российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Очаков Николаевской области. В результате обстрела ранен мирный житель

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Оккупанты атаковали Очаков ракетой около 11:30.

"В результате чего был ранен 69-летний мужчина. Состояние пострадавшего на утро - стабильно среднее", - проинформировал глава ОВА.

Из-за обстрелов зафиксированы повреждения на территории двух рекреационных заведений. Также возник пожар сухостоя и кустарников на открытой территории.

Виталий Ким добавил, что ночью ПВО уничтожила на Николаевщине семь "шахедов" и дронов-имитаторов.