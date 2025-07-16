Армия РФ атаковала ракетой Очаков: пострадал мужчина
Вчера днем российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Очаков Николаевской области. В результате обстрела ранен мирный житель
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
Оккупанты атаковали Очаков ракетой около 11:30.
"В результате чего был ранен 69-летний мужчина. Состояние пострадавшего на утро - стабильно среднее", - проинформировал глава ОВА.
Из-за обстрелов зафиксированы повреждения на территории двух рекреационных заведений. Также возник пожар сухостоя и кустарников на открытой территории.
Виталий Ким добавил, что ночью ПВО уничтожила на Николаевщине семь "шахедов" и дронов-имитаторов.
Напомним, в результате утренних обстрелов Никополя на Днепропетровщине погибла женщина, еще пять человек пострадали.