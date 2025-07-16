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16 июля 2025, 12:35

Армия РФ атаковала ракетой Очаков: пострадал мужчина

16 июля 2025, 12:35
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фото: ГСЧС Украины в Николаевской области
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Вчера днем российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Очаков Николаевской области. В результате обстрела ранен мирный житель

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Оккупанты атаковали Очаков ракетой около 11:30.

"В результате чего был ранен 69-летний мужчина. Состояние пострадавшего на утро - стабильно среднее", - проинформировал глава ОВА.

Из-за обстрелов зафиксированы повреждения на территории двух рекреационных заведений. Также возник пожар сухостоя и кустарников на открытой территории.

Виталий Ким добавил, что ночью ПВО уничтожила на Николаевщине семь "шахедов" и дронов-имитаторов.

Напомним, в результате утренних обстрелов Никополя на Днепропетровщине погибла женщина, еще пять человек пострадали.

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