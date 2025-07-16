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16 июля 2025, 09:52

Обстрелы Харьковщины: двое погибших и пятеро раненых, разрушены дома

16 июля 2025, 09:52
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иллюстративное фото: ГСЧС Харьковщины
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За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по городу Харькову и еще десяти населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов погибли два человека, еще пятеро — получили ранения

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в Харькове пострадал 54-летний мужчина. В Купянске погиб 68-летний местный житель. В селе Приколотное, входящее в Ольхуватскую общину, погиб 67-летний мужчина, а еще два человека — 56-летний мужчина и 39-летняя женщина — получили ранения. В Малой Даниловке травмированы двое мужчин в возрасте 39 лет.

В Киевском районе Харькова зафиксирована атака 16 ударных БпЛА.

В целом по области противник применил: 6 дронов-камикадзе типа "Шахед", 29 БпЛА типа "Герань-2", 2 дрона "Молния", 3 FPV-дроны и 1 беспилотник "Куб-2".

Последствия обстрелов:

  • в Купянском районе (села Приколотное и Мировое) повреждены три частных дома.
  • в Изюмском районе (с. Подвысокое) обстрелами уничтожено 30 гектаров посевов пшеницы.
  • в Чугуевском районе (с. Коробочкино) повреждены два автомобиля.

Напомним, в ночь на 16 июля Харьков подвергся очередной массированной атаке ударными дронами. По предварительной информации, враг применил БПЛА типа "Герань-2". Только через 20 минут в городе прозвучало не менее 17 взрывов.

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