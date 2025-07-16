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16 июля 2025, 09:35

В Донецкой области оккупанты ранили 11 гражданских, — ОВА

16 июля 2025, 09:35
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки, 15 июля, российская армия ранила 11 мирных жителей Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По имеющимся данным, из-за вражеских ударов гражданские пострадали в Родинском, Дружковке, Покровске, Мирнограде, Новоселовке, Гришино и Роге.

"За 15 июля россияне ранили 11 жителей Донецкой области", — говорится в сообщении.

Напомним, вчера войска РФ атаковали около 40 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали восемь мирных жителей.

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