В Донецкой области оккупанты ранили 11 гражданских, — ОВА
За прошедшие сутки, 15 июля, российская армия ранила 11 мирных жителей Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
По имеющимся данным, из-за вражеских ударов гражданские пострадали в Родинском, Дружковке, Покровске, Мирнограде, Новоселовке, Гришино и Роге.
"За 15 июля россияне ранили 11 жителей Донецкой области", — говорится в сообщении.
Напомним, вчера войска РФ атаковали около 40 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали восемь мирных жителей.
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