Обстріли Харківщини: двоє загиблих та п'ятеро поранених, зруйновані будинки
Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по місту Харків та ще десяти населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще п'ятеро — отримали поранення
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, у Харкові постраждав 54-річний чоловік. У Куп’янську загинув 68-річний місцевий житель. У селі Приколотне, що входить до Вільхуватської громади, загинув 67-річний чоловік, а ще двоє осіб — 56-річний чоловік і 39-річна жінка — отримали поранення. У Малій Данилівці травмовано двох чоловіків віком 39 років.
У Київському районі Харкова зафіксовано атаку 16 ударних БпЛА.
Загалом по області противник застосував: 6 дронів-камікадзе типу "Шахед", 29 БпЛА типу "Герань-2", 2 дрони "Молнія", 3 FPV-дрони та 1 безпілотник "Куб-2".
Наслідки обстрілів:
- у Куп'янському районі (села Приколотне та Мирове) пошкоджено три приватні будинки.
- у Ізюмському районі (с. Підвисоке) обстрілами знищено 30 гектарів посівів пшениці.
- у Чугуївському районі (с. Коробочкине) пошкоджено два автомобілі.
Нагадаємо, у ніч на 16 липня Харків зазнав чергової масованої атаки ударними дронами. За попередньою інформацією, ворог застосував БпЛА типу "Герань-2". Лише за 20 хвилин у місті пролунало щонайменше 17 вибухів.