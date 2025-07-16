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16 липня 2025, 09:52

Обстріли Харківщини: двоє загиблих та п'ятеро поранених, зруйновані будинки

16 липня 2025, 09:52
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ілюстративне фото: ДСНС Харківщини
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Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по місту Харків та ще десяти населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще п'ятеро — отримали поранення

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у Харкові постраждав 54-річний чоловік. У Куп’янську загинув 68-річний місцевий житель. У селі Приколотне, що входить до Вільхуватської громади, загинув 67-річний чоловік, а ще двоє осіб — 56-річний чоловік і 39-річна жінка — отримали поранення. У Малій Данилівці травмовано двох чоловіків віком 39 років.

У Київському районі Харкова зафіксовано атаку 16 ударних БпЛА.

Загалом по області противник застосував: 6 дронів-камікадзе типу "Шахед", 29 БпЛА типу "Герань-2", 2 дрони "Молнія", 3 FPV-дрони та 1 безпілотник "Куб-2".

Наслідки обстрілів:

  • у Куп'янському районі (села Приколотне та Мирове) пошкоджено три приватні будинки.
  • у Ізюмському районі (с. Підвисоке) обстрілами знищено 30 гектарів посівів пшениці.
  • у Чугуївському районі (с. Коробочкине) пошкоджено два автомобілі.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня Харків зазнав чергової масованої атаки ударними дронами. За попередньою інформацією, ворог застосував БпЛА типу "Герань-2". Лише за 20 хвилин у місті пролунало щонайменше 17 вибухів.

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